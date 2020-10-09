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Прем'єр Іспанії пригрозив Мадриду введенням надзвичайного стану

Автор: Анастасия Рокитна

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Про це повідомляє Reuters.

Вчора ввечері Санчес в ультимативній формі заявив голові регіонального уряду Мадрида Ісабель Діас Айюсо про необхідність введення локдауна в місті. У той же день мадридський суд скасував постанову національного уряду, який запровадив часткову ізоляцію в іспанській столиці і її передмістях.

Як відомо, суд Іспанії визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.

Нагадаємо, уряд Іспанії спільно з місцевою владою Мадриду прийняли рішення про запровадження жорсткого карантину у всьому столичному регіоні.

Більш того, МОЗ Іспанії вимагав посилити карантин у Мадриді.

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