Премьер Испании пригрозил Мадриду введением чрезвычайного положения

Об этом сообщает Reuters.

Вчера вечером Санчес в ультимативной форме заявил главе регионального правительства Мадрида Исабель Диас Айюсо о необходимости введения локдауна в городе. В тот же день мадридский суд отменил постановление национального правительства, которое ввело частичную изоляцию в испанской столице и ее пригородах.

Как известно, суд Испании признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

Напомним, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Более того, Минздрав Испании требовал усилить карантин в Мадриде.