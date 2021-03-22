В урядовому кварталі Києва шукають вибухівку

Поліцію Києва повідомили про замінування адмінбудівлі на вулиці Грушевського. На електронну пошту поліції прийшло повідомлення, що біля будівлі закладено саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба поліції .

Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд. Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера".

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники.

Нагадаємо, 18 березня в Києві повідомляли про мінування сімох станцій метро. Пізніше інформація не підтвердилась.

Раніше повідомлялося, що в Сумах правоохоронці шукали вибухівку в будівлі мерії, держадміністрації та СБУ.

Крім того, в одеській школі шукали вибухівку. На електронну однієї зі шкіл надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.

Зазначимо, у Харкові затримали анонімного мінера. Він 16 разів повідомляв про мінування.