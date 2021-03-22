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В урядовому кварталі Києва шукають вибухівку

Автор: Анастасія Рокитна

Поліцію Києва повідомили про замінування адмінбудівлі на вулиці Грушевського. На електронну пошту поліції прийшло повідомлення, що біля будівлі закладено саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками й рятувальники.

Правоохоронці проводять перевірку прилеглої території та транспортних засобів, які знаходяться поряд. Окрім того, зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи "мінера".

Нагадаємо, 18 березня в Києві повідомляли про мінування сімох станцій метро. Пізніше інформація не підтвердилась.

Раніше повідомлялося, що в Сумах правоохоронці шукали вибухівку в будівлі мерії, держадміністрації та СБУ.

Крім того, в одеській школі шукали вибухівку. На електронну однієї зі шкіл надійшло повідомлення про замінування навчального закладу.

Зазначимо, у Харкові затримали анонімного мінера. Він 16 разів повідомляв про мінування.

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