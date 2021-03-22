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В правительственном квартале Киева ищут взрывчатку

Автор: Анастасия Рокитна

Полиции Киева сообщили о заминировании админздания на улице Грушевского. На электронную почту полиции пришло сообщение, что возле здания заложено самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и спасатели.

Правоохранители проводят проверку прилегающей территории и транспортных средств, находящихся рядом. Кроме того, усилия правоохранителей направлены на установление личности "минера".

Напомним, 18 марта в Киеве сообщали о минировании семи станций метро. Позже информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии, госадминистрации и СБУ.

Кроме того, в одесской школе искали взрывчатку. На электронную одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения.

Отметим, в Харькове задержали анонимного минера. Он 16 раз сообщал о минированиях.

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Новости Украины минированиевзрывчатка
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