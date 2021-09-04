RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пожежа в столітньому костелі Святого Миколая знищила унікальний орган

Автор: Инна Собора

Унаслідок вчорашьої пожежі в костелі Святого Миколая в Києві постраждав унікальний орган. Музичний інструмент повністю знищений вогнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в Telegram.

"Маємо болісну втрату - унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Точну причину пожежі встановить слідство", - повідомив він.

Ткаченко додав, що міністерство почало детальну оцінку ушкоджень костелу, щоб скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Як відомо, орган Reiger Kloss був єдиним таким діючим органом в усій Європі. З 10 вересня мав розпочатися новий концертний сезон.

Фото: наслідки пожежі в костелі (facebook.com/DSNSKyiv)

Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа