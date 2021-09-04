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Пожар в столетнем костеле Святого Николая уничтожил уникальный орган

Автор: Инна Собора

В результате вчерашнего пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадал уникальный орган. Музыкальный инструмент полностью уничтожен огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в Telegram.

"Имеем болезненную потерю - уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие", - сообщил он.

Ткаченко добавил, что министерство начало детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Как известно, орган Reiger Kloss был единственным таким действующим органом во всей Европе. С 10 сентября должен был начаться новый концертный сезон.

Фото: последствия пожара в костеле (facebook.com/DSNSKyiv)

Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая - в материале "РБК-Украина".

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Пожар