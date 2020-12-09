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Пожежа в Полтаві: виявлена ​​перша жертва, поліція порушила справу

Автор: Игорь Литвиненко

На місці пожежі в історичній будівлі в центрі Полтави виявили одне тіло. Поліція порушила кримінальну справу.

Про це повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.

Пожежа спалахнула близько 4 ранку на території літнього майданчика одного з кафе. Локалізувати займання вдалося ще о 9:15. Зараз триває ліквідація пожежі.

"Під час гасіння пожежі в приміщенні виявлено тіло людини. Поліція встановлює особистість і обставини загибелі", - повідомили правоохоронці.

За даним фактом поліція порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило матеріальну шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Нагадаємо, сьогодні вранці спалахнула пожежа в центрі Полтави - загорілася будівля колишнього дворянського зібрання, яка була побудована в 1810 році. В результаті вигоріли кілька ресторанів, обвалився дах.

Також повідомлялося, що в кінці листопада в Києві сталася пожежа в триповерховому будинку. Існував ризик поширення вогню на інші будинки.

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Новини України Полтавапожежа