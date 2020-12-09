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Пожар в Полтаве: обнаружена первая жертва, полиция возбудила дело

Автор: Игорь Литвиненко

На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы обнаружили одно тело. Полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Пожар вспыхнул около 4 утра на территории летней площадки одного из кафе. Локализовать возгорание удалось еще в 9:15. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

"Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели", - сообщили правоохранители.

По данному факту полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, сегодня утром вспыхнул пожар в центре Полтавы - загорелось здание бывшего дворянского собрания, которое было построено в 1810 году. В результате выгорели несколько ресторанов, обрушилась крыша.

Также сообщалось, что в конце ноября в Киеве произошел пожар в трехэтажном доме. Существовал риск распространения огня на другие дома.

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