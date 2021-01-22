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Пожежа в Харкові: прокуратура затримала трьох підозрюваних

Автор: Даша Харченко

Харківська обласна прокуратура повідомила про затримання трьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. Загинуло щонайменше 15 людей.

Про це повідомили в прокуратурі.

Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджують свідки, протокол огляду місця події, а також інші документи.

"Серед затриманих особистість, якій належить будинок, де сталася пожежа, орендар цієї будівлі й адміністратор зазначеної установи", - йдеться в повідомленні.

21 січня у Харкові у будинку для літніх людей спалахнула пожежа.

Внаслідок трагедії загинули 15 осіб, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість при перевірках та інших методах контролю пожежної безпеки.

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Новини України Харківпожежа