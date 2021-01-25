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Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: помер один з врятованих

Новость на русском → Харків, Понеділок 25 січня 2021 10:18
Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: помер один з врятованих Фото: пожежа в Харкові (gp.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Помер один з врятованих після пожежі у будинку для літніх людей у Харкові. 83-річний чоловік помер у харківському хоспісі лікарні №17, куди його перевели після пожежі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Відповідні дані повідомила заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, смерть пов'язана з віком чоловіка і загальним станом, не пов'язаним з пожежею.

"Смерть цієї людини ніяк не пов'язана з пожежею. Це дуже літня людина, яка з вересня місяця лежала у тому закладі, потім її перевели до нас", - зазначила чиновниця.

Крім того, інформацію про смерть пацієнта "Суспільному" підтвердив головний лікар 17 лікарні Дмитро Черепов.

Після пожежі до лікарень Харкова доставили п‘ятьох літніх людей з пансіонату.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. В результаті трагедії загинули 15 осіб, ще кілька потерпілих перебувають у лікарнях. За даним фактом порушено кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки.

Як писало РБК-Україна, у справі затримали чотирьох осіб - власника будинку, орендаря і його дружину та адміністратора пансіонату

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