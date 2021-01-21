Пожежа в будинку для літніх людей Харкова: що відомо

У Харкові сталася пожежа в приватному будинку для літніх людей. Загинуло 15 осіб, більше 10 постраждалих госпіталізовані. За попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з електроприладами. Що відомо про трагедію - в матеріалі РБК-Україна.

Пожежа сталася в приватному хоспісі

Сьогодні о 15:03 на вул. Нижня Гиївська в районі Холодна гора Харкова почалося загоряння на другому поверсі двоповерхового будинку, в якому розміщувався приватний будинок престарілих "Золотий час".

Поверх вигорів повністю, згоріли вікна, дах будівлі не витримав. Пожежу на 100 кв.м. вдалося локалізувати протягом години.

Займання повністю ліквідували о 16:53. До гасіння вогню було залучено 50 осіб особового складу ДСНС і 13 одиниць спецтехніки.

Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Дані про жертви

На місці загоряння знайдені тіла 15 жертв. Ще 11 мешканців будинку престарілих постраждало, їх госпіталізували і зараз надають медичну допомогу. Після лікування їх можуть поселити в інтернатних установах.

Всього всередині будинку престарілих на момент трагедії всього перебувало 33 людини.

Причина пожежі

Займання могло статися через необережне поводження з електронагрівальними приладами. Про попередню причину пожежі заявила генпрокурор Ірина Венедиктова в Facebook. Також вона повідомила що на місці вже працюють співробітники прокуратури.

Відкрито кримінальну справу за ст. 270 КК України ч.2 - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Керівники установи доставлені в поліцію

В територіальний відділ поліції доставлено три людини для надання свідчень. Проводиться допит керуючого, якого затримають у зв'язку з кримінальним розслідуванням.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що також вирішується питання про затримання власниці закладу. Вона знаходиться на лікарняному, тому у її будинку виставлені поліцейські наряди.

Будинок пристарілих не був зареєстрований

Згорілий будинок для літніх людей не числився в жодних реєстрах і не був офіційно зареєстрований. Про це повідомив директор Харківського обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага.

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці. Такої установи, яка знаходиться за цією адресою, ні в одному реєстрі Харківської області не існує", - заявив Шпарага.

Зеленський вимагає провести розслідування

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих. Глава держави доручив Кабміну створити державну комісію для встановлення причин трагедії, а міністр внутрішніх справ повинен взяти справу під свій контроль. Т

акож прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про скликання позачергового засідання Кабміну за дорученням президента через пожежу в Харкові.

Власницю будинку престарілих можуть затримати

Власницю і завідувача харківського будинку престарілих доставили в поліцію для надання свідчень.

Також в поліції повідомили, що винуватцям пожежі загрожує від 3 до 8 років тюремного ув'язнення.

За словами глави МВС Арсена Авакова власницю можуть затримати.

"Зараз вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона знаходиться на лікарняному, у її будинку виставлені наряди поліції", - додав Аваков.

Крім того, в зв'язку з подією в Харкові проведуть перевірки, щоб припинити роботу подібних закладів. Нагадаємо, що будинок престарілих, в якому сталася пожежа, ніде не був зареєстрований.