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Пожежа в лікарні Чернівців: названа можлива причина

Автор: Дмитро Левицький

Пожежа в Чернівецькій лікарні №1 трапилася не внаслідок вибуху кисневого балона. Можливою причиною пожежі міг бути спирт в одного з пацієнтів.

Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

Версію про вибух кисневого балону спростувала заступник голови облдержадміністрації Наталія Гусак. Водночас мер міста Роман Клічук розповів, що "загорання, найімовірніше, сталося на місці хворого".

"Через що це сталося, невідомо. Чи він палив, чи вилив на себе спирт і загорівся... Швидше за все, друга версія", - сказав Клічук.

Версію з займанням пожежі через кип'ятильник також заперечують.

Нагадаємо, сьогодні в Чернівцях сталася пожежа в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус.

Пізніше стало відомо, що в результаті пожежі загинула одна людина. Пожежа сталася в одній з палат лікарні.

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