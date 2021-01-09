ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індонезії літак Boeing зник з радарів, на борту десятки пасажирів

Новость на русском → Джакарта, Субота 09 січня 2021 13:06
В Індонезії літак Boeing зник з радарів, на борту десятки пасажирів Фото: літак компанії Sriwijaya Air (wikipedia.org by Airplaneguy11)
Автор: РБК-Україна

В Індонезії через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти з радарів зник пасажирський Boeing. Повідомляється, що літак зник, пролітаючи над акваторією Яванського моря.

Про це пише місцеве видання Republika.

Повідомляється, що наземні диспетчерські служби втратили зв'язок з літаком авіакомпанії Sriwijaya Air. Він здійснював рейс Джакарта - Понтіанак, на його борту перебували 59 пасажирів.

Також повідомляється, що інформацію підтверджує Міністерство транспорту Індонезії. Boeing 737-500 вилетів з аеропорту Сукарно-Хатта і прямував до Понтіанака - столиці провінції Західний Калімантан.

За даними сервісу FlightRadar24, літак перед втратою зв'язку протягом хвилини втратив близько 3 000 метрів висоти.

Нагадаємо, восени 2018 року в Індонезії розбився літак Boeing 737 MAX, в результаті чого загинули 189 пасажирів і членів екіпажу. Після цієї катастрофи експлуатацію даної моделі літаків до недавнього часу було припинено по всьому світу.

У цього літака були проблеми з програмним забезпеченням, які підтвердила сама компанія-виробник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Boeing авиакатастрофа Индонезия
NEWS
Локдаун 2.0: причини, правила і терміни нових обмежень в Україні
Ирина Гамерскаяшеф-редактор відділу новин Локдаун 2.0: причини, правила і терміни нових обмежень в Україні
DAILY
Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому
Мілан Лєліч, Олег Черниш Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому