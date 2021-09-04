З'явилися фото пожежі в столітньому костелі Святого Миколая

Опубліковані фото вчорашьої пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. На знімках видно, як рятувальники гасять пожежу, а також наслідки, які спричинив вогонь всередині будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Зокрема, на фотографіях видно унікальний орган, який повністю знищений пожежою.
За попередніми даними МВС, загорання виникло саме в органі. Однак остаточні висновки щодо причин пожежі оприлюднять за тиждень.
Фото: наслідки пожежі в костелі Святого Миколая (facebook.com/DSNSKyiv)
Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".