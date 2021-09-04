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Появились фото пожара в столетнем костеле Святого Николая

Автор: Инна Собора

Опубликованы фото вчерашнего пожара в костеле Святого Николая в Киеве. На снимках видно, как спасатели тушат пожар, а также последствия, которые повлек огонь внутри здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В частности, на фотографиях виден уникальный орган, который полностью уничтожен пожаром.

По предварительным данным МВД, возгорание возникло именно в органе. Однако окончательные выводы относительно причин пожара обнародуют через неделю.

Фото: последствия пожара в костеле Святого Николая (facebook.com/DSNSKyiv)

Подробнее о пожаре в костеле Святого Николая - в материале "РБК-Украина".

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КиевГСЧС