Спроба самогубства у відділку поліції Києва: затриманий зліз з вікна

Затриманий за сутички під телеканалом "НАШ" в Києві, який погрожував вчинити самогубство у відділку поліції, зліз з вікна. Правоохоронці пообіцяли йому, що проведуть службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції.

Доброволець Свята Марія Олексій Середюк хоче випригнути з вікна відділку поліції. Вимоги : відпустити усіх заарештованих та приватної зустрічі з міністром МВС Арсеном Аваковим. Nаціоналісти прийшли до поліції звільнити побратимів. Ч2Після сутички з поліцією телеканалу Наш активісти потрапили у райвідділок по вулиці Герцена 9. Posted by Володимир Кошовенко on Thursday, February 4, 2021

Як видно з відео, яке поширили в соцмережах, затриманий разом з представниками поліції вийшов до журналістів та розповів, що правоохоронці пішли з ним на угоду, погодившись провести розслідування.

Представник поліції заявив, що на час розслідування відсторонять начальника Шевченківського управління поліції та начальника превенції того ж управління.

"Відсторонених поки немає, буде проводитися розслідування", - сказали РБК-Україна в поліції.

Нагадаємо, сьогодні під телеканалом "НАШ" у Києві сталися сутички між протестувальниками, які вимагали його закриття, та правоохоронцями. Поліцейські затримали чотирьох учасників заворушень та доставили їх у відділок.

У відділку поліції один із затриманих виліз на вікно та погрожував пригнути вниз. Чоловік вимагав приїзду глави МВС, журналістів та закриття телеканалу "НАШ.