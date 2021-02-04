ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Попытка самоубийства в отделении полиции Киева: задержанный слез с окна

Новина українською → Киев, Четверг 04 февраля 2021 17:45
Попытка самоубийства в отделении полиции Киева: задержанный слез с окна Фото: задержанный (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Задержанный за столкновения под телеканалом "НАШ" в Киеве, который угрожал совершить самоубийство в отделении полиции, слез с окна. Правоохранители пообещали ему, что проведут служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции.

Доброволец Святая Мария " Алексей Середюк хочет выпрыгнуть из окна отделения полиции. Требования : отпустить всех арестованных и частной встречи с министром МВД Арсеном Аваковым. Nаціоналісти пришли к полиции освободить собратьев. Ч2Після столкновения с полицией телеканала Наш активисты попали в райотдел по улице Герцена, 9.

Posted by Владимир Кошовенко on Thursday, February 4, 2021

Как видно из видео, которое распространили в соцсетях, задержанный вместе с представителями полиции вышел к журналистам и рассказал, что правоохранители пошли с ним на сделку, согласившись провести расследование.

Представитель полиции заявил, что на время расследования будет отстранен начальник Шевченковского управления полиции и начальник превенции того же управления.

"Отстраненных пока нет, будет проводиться расследование", - сказали РБК-Украина в полиции.

Напомним, сегодня под телеканалом "НАШ" в Киеве произошли столкновения между протестующими, которые требовали его закрытия, и правоохранителями. Полицейские задержали четырех участников беспорядков и доставили их в участок.

В отделении полиции один из задержанных взобрался на окно и угрожал прыгнуть вниз. Мужчина требовал приезда главы МВД, журналистов и закрытия телеканала "НАШ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Киев самоубийство полиция телеканалы столкновения
NEWS
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
DAILY
Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше