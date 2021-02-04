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Один із затриманих під каналом "НАШ" погрожує самогубством у відділку поліції

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 16:39
Один із затриманих під каналом "НАШ" погрожує самогубством у відділку поліції Фото: затриманий (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Один із затриманих під час сутичок під телеканалом "НАШ" погрожує здійснити самогубство. Чоловік видерся на вікно відділку поліції та погрожує пригнути вниз, якщо його спробують зняти.

Про це РБК-Україна розповіли в поліції Києва.

Ветеран АТО, поранений в Іловайську, вимагає закриття телеканалу НАШ та приїзду Авакова. І так, він зараз незаконно утримується в поліції.

Posted by Маркіян Яциняк on Thursday, February 4, 2021

На відео, яке поширили у соцмережах, чути, що чоловік вимагає, аби на місце прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Я вимагаю, аби Аваков з'явився прямо сюди. Я вимагаю, аби тут з'явилися всі телеканали. Щоб вони транслювали мої вимоги. Я вимагаю, щоб закрили телеканал "НАШ". Я вимагаю, щоб всі проросійські телеканали були закриті", - сказав чоловік.

У поліції не розповіли, хто цей громадянин, який погрожує самогубством.

"Це один із затриманих під телеканалом", - сказали РБК-Україна в поліції.

Нагадаємо, сьогодні під телеканалом "НАШ" у Києві протестували з вимогою його закриття. Під час акції сталися сутички між учасниками та правоохоронцями. В результаті було затримано чотирьох мітингувальників.

Крім того, протестувальники перекрили вулицю, де розташований телеканал "НАШ".

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