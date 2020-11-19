У Польщі протест через заборону на аборт, поліція застосувала сльозогінний газ

У Варшаві (Польщі) влаштували черговий протест через посилення заборони абортів в країні до майже повної. Щодо протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє RMF24.

Поліція перекрила підходи до парламенту бар’єрами, кордонами силовиків та поліцейськими авто. Протестувальники рушили на площу Варшавського повстання.

Під час руху ставались сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки і фаєри. Поліція у гучномовці попереджала про епідемію, але люди ігнорували заклики дотримуватись дистанції та бути в масках.

Повідомляється, що правоохоронці застосували сльозогінний газ, є затримані.

Нагадаємо, протести в Берліні почалися після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроекту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

Зазначимо, в Парижі та низці інших французьких міст увечері 17 листопада відбулися масові протести проти законопроекту "про глобальну безпеку".