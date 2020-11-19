У Польщі протест через заборону на аборт, поліція застосувала сльозогінний газ

У Варшаві (Польщі) влаштували черговий протест через посилення заборони абортів в країні до майже повної. Щодо протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.

Про це повідомляє RMF24.

Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Поліція перекрила підходи до парламенту бар’єрами, кордонами силовиків та поліцейськими авто. Протестувальники рушили на площу Варшавського повстання.

Під час руху ставались сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки і фаєри. Поліція у гучномовці попереджала про епідемію, але люди ігнорували заклики дотримуватись дистанції та бути в масках.

Повідомляється, що правоохоронці застосували сльозогінний газ, є затримані.

Нагадаємо, протести в Берліні почалися після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроекту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.

Зазначимо, в Парижі та низці інших французьких міст увечері 17 листопада відбулися масові протести проти законопроекту "про глобальну безпеку".