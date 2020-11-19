У Польщі протест через заборону на аборт, поліція застосувала сльозогінний газ
У Варшаві (Польщі) влаштували черговий протест через посилення заборони абортів в країні до майже повної. Щодо протестувальників поліція застосувала сльозогінний газ.
Про це повідомляє RMF24.
Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i— Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020
Поліція перекрила підходи до парламенту бар’єрами, кордонами силовиків та поліцейськими авто. Протестувальники рушили на площу Варшавського повстання.
Під час руху ставались сутички з поліцією. Деякі протестувальники палили свічки і фаєри. Поліція у гучномовці попереджала про епідемію, але люди ігнорували заклики дотримуватись дистанції та бути в масках.
Повідомляється, що правоохоронці застосували сльозогінний газ, є затримані.
Нагадаємо, протести в Берліні почалися після того, як в Бундестазі почалися дебати щодо законопроекту, який узаконить введення правил, покликаних взяти під контроль епідемію: дотримання дистанції, носіння масок у громадських місцях, закриття магазинів і ресторанів.
Зазначимо, в Парижі та низці інших французьких міст увечері 17 листопада відбулися масові протести проти законопроекту "про глобальну безпеку".