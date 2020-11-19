В Польше протест из-за запрета на аборт, полиция применила слезоточивый газ

В Варшаве (Польше) устроили очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране к почти полной. В отношении протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает RMF24.

Dziesiątki radiowozów przed Sejmem, setki funkcjonariuszy policji i Żandarmerii Wojskowej. Parlament nigdy nie był taką twierdzą. @RMF24pl pic.twitter.com/VzCJOx8b7i — Patryk Michalski (@patrykmichalski) November 18, 2020

Полиция перекрыла подходы к парламенту барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. Протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.

Во время движения происходили стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры. Полиция в громкоговорители предупреждала об эпидемии, но люди игнорировали призывы соблюдать дистанцию и быть в масках.

Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ, есть задержанные.

Напомним, также в Берлине началась протесты после того, как в Бундестаге начались дебаты по законопроекту, который узаконит введение правил, призванных взять под контроль эпидемию: соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах, закрытие магазинов и ресторанов.

Отметим, в Париже и ряде других французских городов вечером 17 ноября состоялись массовые протесты против законопроекта "о глобальной безопасности".