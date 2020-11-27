У Польщі з ножем напали на українських студентів, вони серйозно поранені

У польському Жешуві з ножем напали на двох українських студентів. Обидва отримали серйозні поранення, один з них у важкому стані.

Про це повідомляє wiadomosci.pl.

Повідомляється, що інцидент стався в одній із квартир у Жешуві. Поліція поки не встановила підозрюваних і визначає хід подій.

За даними польських ЗМІ, один із студентів був знайдений у квартирі без свідомості, а іншого з множинними ножовими пораненнями знайшли перед будинком. В квартирі були явні ознаки боротьби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Повідомлялося, що громадянин України приїхав на роботу на будівництві та перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна, а місцеві жителі викликали поліцію.

До цього в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті чого загинули чотири особи, у тому числі дві українки.