В Польше с ножом напали на украинских студентов, они серьезно ранены

В польском Жешуве с ножом напали на двух украинских студентов. Оба получили серьезные ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает wiadomosci.pl.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве. Полиция пока не установила подозреваемых и определяет ход событий.

По данным польских СМИ, один из студентов был найден в квартире без сознания, а другого с множественными ножевыми ранениями нашли перед домом. В квартире были явные признаки борьбы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше полиция при задержании украинца применила электрошокер и перцовый газ, после чего тот умер. Сообщалось, что гражданин Украины приехал на работу на стройке и находился на карантине. Однако ночью он покинул квартиру и начал стучать в окна, а местные жители вызвали полицию.

До этого в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли четыре человека, в том числе две украинки.