RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями: 6 загиблих, 15 госпіталізованих

Автор: Ігор Литвиненко

В Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода з рейсовим автобусом Познань-Херсон. В результаті аварії 6 громадян України загинули, ще 15 - були госпіталізовані.

Про це в Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Аварія сталася поблизу міста Кашице.

"6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють з місцевими властями і лікарнями для надання консульської допомоги українцям і з'ясування всіх обставин аварії", - написав Ніколенко.

За інформацією польського видання RMF24, автобус з українськими номерами впав у канаву. Всього на борту перебувало 57 осіб. За даними ЗМІ, постраждали 34 людини. Для евакуації постраждалих на місце ДТП відправили два вертольоти.

Нагадаємо, наприкінці лютого на сході Польщі в місті Люблін сталося ДТП в якому загинули двоє українців.

Також РБК-Україна писало, що в середині лютого в Єгипті у аварію потрапив автобус з українцями. В результаті ДТП троє українців отримали різні травми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТППольшаавтобусукраинцы
Читайте також
Польща на кордоні розвернула автобус з українцями. Пасажир заявив про COVID
У Бельгії в ДТП загинув водій-українець
Прогноз погоди