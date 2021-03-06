В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: 6 погибших, 15 госпитализированных

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом Познань-Херсон. В результате аварии 6 граждан Украины погибли, еще 15 - были госпитализированы.

Об этом в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Авария произошла вблизи города Кашице.

"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко.

По информации польского издания RMF24, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего на борту находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.