У Києві масова акція протесту, поліція і Нацгвардія перейшли на посилений режим

У Києві проходить масштабна акція протесту під стінами Верховної ради України. Нацполіція та Нацгвардія працюють у посиленому режимі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Протестують представники руху SaveФОП. Вони вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність під час введення жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

Фото: протест в Києві (РБК-Україна)

Також акцію протесту анонсували біля інших органів державної влади в центрі столиці. У прес-службі поліції повідомили, що представники поліції діалогу та інших профільних служб проводять з учасниками акції превентивну, профілактично-роз’яснювальну роботу задля дотримання мітингувальниками вимог чинного законодавства.

Також у зв’язку із проведенням заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці.

Нагадаємо, активісти руху SaveФОП вчора анонсували масштабну акцію протесту в Києві.

Зазначимо, у листопаді в Києві перекривали центральну вулицю через акцію протесту.

Також в Києві проходила масштабна акція протесту під будівлею посольства США. Силовики оточили будівлю посольства і перекрили дороги.