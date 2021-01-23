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Підготовка вбивства співробітника СБУ: суд заарештував полковника "Альфи" Расюка

Новость на русском → Київ, Субота 23 січня 2021 20:19
Підготовка вбивства співробітника СБУ: суд заарештував полковника "Альфи" Расюка Фото: затримання Расюка (112.ua)
Автор: Олег Черниш

Шевченківський райсуд Києва відправив під варту полковника "Альфи" Андрія Расюка. Він підозрюється в підготовці вбивства співробітника СБУ.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Расюку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Раніше сьогодні представники СБУ та Офісу генерального прокурора підтвердили затримання Расюка за підозрою в організації і підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

У той же час, вони спростували розшук екс-заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного, який нібито втік після затримання. Вони підкреслили, що він навіть не є підозрюваним.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області затримали депутата 8-го скликання однієї з селищних рад Броварського району, який готував замах на двох чоловік.

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