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Подготовка убийства сотрудника СБУ: суд арестовал полковника "Альфы" Расюка

Новина українською → Киев, Суббота 23 января 2021 20:19
Подготовка убийства сотрудника СБУ: суд арестовал полковника "Альфы" Расюка Фото: задержание Расюка (112.ua)
Автор: Олег Черныш

Шевченковский райсуд Киева отправил под стражу полковника "Альфы" Андрея Расюка. Он подозревается в подготовке убийства сотрудника СБУ.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Расюку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее сегодня представители СБУ и Офиса генерального прокурора подтвердили задержание Расюка по подозрению в организации и подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, генерала Андрея Наумова.

В то же время, они опровергли розыск экс-замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который якобы сбежал после задержания. Они подчеркнули, что он даже не является подозреваемым.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области задержали депутат 8-го созыва одного из поселковых советов Броварского района, который готовил покушение на двоих человек.

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