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Опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк

Автор: Анастасия Рокитна

У Єревані на площі Республіки проходить мітинг "Руху за порятунок Вітчизни". Люди вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це передає "Радіо Азатутюн".

З сьогоднішнього дня, 22 грудня, вірменська опозиція заявила про загальнонаціональний страйк в країні і назвала його "вирішальним днем їхньої боротьби".

Представник партії АРФД Гегам Манукян зазначив, що до протестів долучилася група адвокатів. Також представниця партії "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян заявила, що вони проводитимуть щоденні акції непокори, доки Пашинян не піде у відставку.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Зазначимо, видання "Грапарак" писало, що Микол Пашинян може оголосити про свою відставку. Це він може зробити 31 грудня.

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