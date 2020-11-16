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Президент Вірменії виступив за відставку уряду Пашиняна

Новость на русском → Єреван, Понеділок 16 листопада 2020 22:23
Президент Вірменії виступив за відставку уряду Пашиняна Фото: Армен Саркісян (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Про це повідомило агентство News.am, посилаючись на відеозвернення вірменського президента до народу.

За словами Саркісяна, віно провів зустрічі з парламентськими силами, суспільними групами, а також телефонні розмови з представниками діаспори. Абсолютна більшість учасників зустрічей погодилися з тим, що Вірменії потрібна відставка уряду та дострокові парламентські вибори.

"Маємо розбурхане суспільство. Поранена економіка перевантажена колосальними соціальними проблемами. В результаті величезного потоку людей з Нагірного Карабаху маємо гуманітарну катастрофу ... Ми не можемо ігнорувати реальність і продовжувати жити звичайним життям", - наголосив Саркісян.

Нагадаємо, про відставку Пашиняна заговорили після того, як він підписав угоду про завершення війни в Нагірному Карабасі, що фактично було капітуляцією Вірменії. Умови, на які погодився Пашинян, викликали масові акції протести, а опозиційні партії закликали уряд піти у відставку.

Як писало РБК-Україна, попри акції протесту, Пашинян не збирається йти у відставку, про що він заявив на своїй сторінці у соцмережі. Він наголосив, що зараз його завданням є забезпечення стабільності в країні.

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