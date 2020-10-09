Близько 90 людей постраждали при пожежі в Південній Кореї

В багатоповерховому житловому будинку в південнокорейському місті Ульсан сталася пожежа. За останніми даними, постраждали 88 осіб.

Про це повідомляє Yonhap.

Постраждалі були доставлені в найближчі лікарні. Повідомлень про загиблих немає.

Пожежа сталася в 33-поверховому житловому і адміністративній будівлі. Через сильний вітер вогонь розповсюдився на інші поверхи й охопив практично всю будівлю.

Полум'я було взято під контроль приблизно через дві години після загоряння, але станом на ранок п'ятниці повністю не було погашено.

Нагадаємо, на околиці Тбілісі стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті інциденту постраждали кілька людей.

Крім того в Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа - на території будівництва загорілося сміття.

Також РБК-Україна писало, що в Україні з початку року в пожежах загинуло майже 1000 осіб, при цьому більшість пожеж сталися в житловому секторі.