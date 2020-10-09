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Около 90 человек пострадали при пожаре в Южной Корее

Автор: Анастасия Рокитна

В многоэтажном жилом доме в южнокорейском городе Ульсан произошел пожар. По последним данным пострадали 88 человек.

Об этом сообщает Yonhap.

Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Сообщений о погибших нет.

Пожар произошел в 33-этажном жилом и административном здании. Из-за сильного ветра огонь распространился на другие этажи и охватил практически все здание.

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Пламя было взято под контроль примерно через два часа после возгорания, но по состоянию на утро пятницы полностью не было потушено.

Напомним, на окраине Тбилиси произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Кроме того в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар - на территории стройки загорелся мусор.

Также РБК-Украина писало, что в Украине с начала года в пожарах погибли почти 1000 человек, при этом большинство пожаров произошли в жилом секторе.

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