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На окупованому Донбасі від коронавірусу померли 265 людей, - ООН

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областях буде погіршуватися. За останніми данними, виявлено 4888 випадків коронавірусу.

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Про це повідомляють в Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.

Ситуація в ОРДЛО погіршиться з настанням холодів, вважають в ООН.

"За останніми даними, на непідконтрольних уряду районах зареєстровано 4888 випадків зараження коронавірусом, 265 осіб померли”, - йдеться в повідомленні.

Зараз там госпіталізують вже близько 700 осіб в день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим, і система охорони здоров’я незабаром перестане справлятися з напливом заражених.

Нагадаємо, Донецький національний технічний університет закрили на карантин з 28 вересня по 11 жовтня.

Раніше глава української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вимагав від бойовиків забезпечити Червоному Хресту доступ до незаконно утримуваних українців.

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