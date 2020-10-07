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На оккупированном Донбассе от коронавируса умерли 265 человек, - ООН

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. По последним данным, обнаружены 4888 случаев коронавируса.

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Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Ситуация в ОРДЛО ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли”, - говорится в сообщении.

Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.

Напомним, Донецкий национальный технический университет закрыли на карантин с 28 сентября по 11 октября.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук требовал от боевиков обеспечить Красному Кресту доступ к незаконно удерживаемым украинцам.

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