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Оккупационные администрации ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники

Новина українською → Донбасс, Вторник 09 марта 2021 00:37
Оккупационные администрации ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники Фото: обстрел на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей готовятся к боевым действиям. В ОРДЛО начали полномасштабную работу полигоны, где занятия по боевой подготовке с новобранцами идут каждый день.

Об этом в Facebook сообщает "Восточная правозащитная группа".

В последние две недели на оккупированные территории через контрольные пункты "Должанский" и "Малиновка" в вечернее и ночное время завозится дизельное топливо. Кроме того, через КПП "Изварино" из РФ в ОРДЛО заходят колонны с военной техникой.

"В "Союзе добровольцев Донбасса" проводят вербовку добровольцев из РФ для участия в боевых действиях на территории Украины. Подобные сообщения разосланы по всем отделениям организации. На протяжении февраля 2021 года с командирами подразделений "народной милиции ЛНР" проведены занятия по координации действий с другими подразделениями в условиях боевых действий", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стало известно, что по маршруту Алчевск - Стаханов - Первомайск были доставлены лесоматериалы для укрепления позиций на участке линии фронта.

Накануне боевики выступили с угрозами первыми стрелять по украинским позициям. Как рассказал РБК-Украина спикер украинской делегации Алексей Арестович, такими действиями Россия осуществляет медийное давление на Украину перед заседаниями ТКГ.

Российские боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных в понедельник, 8 марта. Обошлось без потерь среди личного состава ВСУ.

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