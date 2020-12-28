Окупанти стріляли з мінометів поблизу Водяного, військовий отримав бойову травму

З початку 27 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на провокації відкривали.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці в Facebook.

Так, поблизу Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120 і 82 калібру, а також гранатомети різних систем. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав бойову травму. Бійці швидко доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога лікарів.

З міномета калібру 82 і стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік Лебединського, а біля Мар'їнки - вів вогонь зі стрілецької зброї. Недалеко від населеного пункту Авдіївка противник відкрив вогонь у бік українських позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Для коректування вогню ворог застосував БПЛА, але оперативні дії українських засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

З початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь ЗСУ у відповідь не відкривали.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі 25 грудня чотири рази порушили режим припинення вогню. Під обстріл потрапили позиції Збройних сил України та приватний сектор. 26 грудня був зафіксований тільки один обстріл.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що найближчим часом не буде зустрічі радників "нормандської четвірки" щодо врегулювання на Донбасі.