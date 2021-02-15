Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі

За даними слідства, у 2014 році він вступив до терористичної організації "ДНР" вчиняв насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних сил України.

У червні 2015 року підозрюваного призначено на посаду так званого "заступника міністра інформації "ДНР", він відповідав за формування інформаційної політики та пропаганди цієї терористичної організації.

Також чоловік брав участь у публічних заходах, на яких закликав до участі в незаконних виборах на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей та до приєднання так званих "ДНР" і "ЛНР" до Російської Федерації.

"Наразі слідчому судді подано клопотання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.