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Офіс генпрокурора оголосив підозру одному з ватажків бойовиків на Донбасі

Автор: Анастасія Рокитна

Оголошено підозру колишньому заступнику міністра інформації так званої "ДНР". Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у створенні терористичної організації.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, у 2014 році він вступив до терористичної організації "ДНР" вчиняв насильство щодо полонених військовослужбовців Збройних сил України.

У червні 2015 року підозрюваного призначено на посаду так званого "заступника міністра інформації "ДНР", він відповідав за формування інформаційної політики та пропаганди цієї терористичної організації.

Також чоловік брав участь у публічних заходах, на яких закликав до участі в незаконних виборах на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької і Луганської областей та до приєднання так званих "ДНР" і "ЛНР" до Російської Федерації.

"Наразі слідчому судді подано клопотання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики стріляли з гранатометів і стрілецької зброї біля Водяного.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі загинули троє військовослужбовців. Вони підірвалися на невідомих пристроях.

Президент Володимир Зеленський доручив розслідувати подію і відправив на Донбас міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

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