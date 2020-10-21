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ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу

Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 19 порушень режиму тиші на Донбасі. Всі - в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 жовтня.

Так, більшість порушень в Донецькій області сталися в радіусі 5 км від Донецької фільтрувальної станції.

Здійснюючи моніторинг приблизно в 500 м до северовостоку від н. п. Кам'янка (підконтрольний уряду, 20 км на північ від Донецька), спостерігачі зафіксували 3 черги з великокаліберного кулемета. За оцінкою, це були навчання з бойовою стрільбою Збройних сил України, що проходили в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, згідно з яким навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонені.

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У Луганській області СММ констатувала відсутність порушень режиму припинення вогню.

Всього з початку перемир'я 27 липня Місія зафіксувала в загальній складності 1 735 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, у вівторок, 20 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

РБК-Україна писало, що на Донбасі проведено очищення вже майже 35 тисяч гектарів під час розмінування територій.

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