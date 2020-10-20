Бойовики на Донбасі обстріляли Світлодарськ та Майорськ

У вівторок, 20 жовтня, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були зафіксовані ворожі обстріли. Поблизу населених пунктів Світлодарськ та Майорськ бойовики застосували вогнепальну зброю.

"Ворожі постріли не представляли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, на Донбасі розмінували близько 35 тисяч гектарів, при цьому було вилучено понад 450 тисяч мін і вибухонебезпечних предметів.

Крім того, 19 жовтня бойовики обстріляли українські позиції поблизу Луганського. Також був зафіксований ворожий безпілотник.

Додамо, що 18 жовтня бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки.