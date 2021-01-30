ОБСЄ: бойовики провели навчання з бойовою стрільбою на Донбасі, майже 500 порушень

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 474 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області. Більшість з них пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою, які проводили бойовики.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, всі постріли і розриви снарядів, а також 327 пострілів зі стрілецької зброї, зафіксовані в районах на південь від Софіївки і, за оцінкою спостерігачів ОБСЄ, були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки. Це є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року, згідно з яким проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки заборонено.

За попередній звітний період СММ зафіксувала в області 335 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі з початку 29 січня п'ять разів порушували режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що окупанти розміщують з порушеннями артилерію і перешкоджають роботі ОБСЄ.