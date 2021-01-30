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ОБСЕ: боевики провели учения с боевой стрельбой на Донбассе, почти 500 нарушений

Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 474 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Большинство из них связаны с учениями с боевой стрельбой, которые проводили боевики.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, все выстрелы и разрывы снарядов, а также 327 выстрелов из стрелкового оружия, зафиксированы в районах к югу от Софиевки и, по оценке наблюдателей ОБСЕ, были связаны с учениями с боевой стрельбой в зоне безопасности. Это является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года, согласно которому проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещено.

За предыдущий отчетный период СММ зафиксировала в области 335 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе с начала 29 января пять раз нарушали режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что оккупанты размещают с нарушениями артиллерию и препятствуют работе ОБСЕ.

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