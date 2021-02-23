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Загострення на Донбасі: вранці через обстріли загинув український військовий, ще один поранений

Новость на русском → Донбас, Вівторок 23 лютого 2021 09:00
Загострення на Донбасі: вранці через обстріли загинув український військовий, ще один поранений Фото: військовий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донеччині з початку поточної доби, 23 лютого, в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще один - поранений. Українська сторона направила ноту в ОБСЄ.

Про це повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Інцидент стався близько 7 ранку. Противник вів вогонь на Світлодарському напрямку.

"В результаті обстрілу противником наших позицій загинув один і був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну", - повідомили в ТКГ.

Як зазначили у штабі операції Об'єднаних сил, всього за минулу добу бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Відзначимо, вчора головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що на Донбасі немає ознак підготовки до наступу з боку бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що в одному з підрозділів ЗСУ у Сумській області сталася пожежа. В результаті загинули троє військовослужбовців.

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