Обострение на Донбассе: утром из-за обстрела погиб украинский военный, еще один ранен

На Донбассе с начала текущих суток, 23 февраля, в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще один - ранен. Украинская сторона направила ноту в ОБСЕ.

Об это сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе .

Инцидент произошел около 7 утра. Противник вел огонь на Светлодарском направлении.

"В результате обстрела противником наших позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ. Украинской стороной СЦКК направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", - сообщили в ТКГ.

Как отметили в штабе операции Объединенных сил, всего за прошедшие сутки боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.