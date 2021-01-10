Знайдено "чорні скриньки" індонезійського літака, який розбився

Пошукова група встановила місцезнаходження двох "чорних скриньок" індонезійського літака Boeing 737-524, який розбився. В результаті авіакатастрофи загинули 62 людини.

Про це повідомив керівник пошуково-рятувального агентства країни Багус Пурухіто, передає AFP.

"Ми визначили їх розташування за сигналами, що походить від двох самописців", - сказав він на прес-конференції.

Нагадаємо, в Індонезії розбився Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air. На борту були 62 людини, у тому числі 10 дітей.

Зазначимо, в Індонезії знайшли залишки тіл і літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверська команда в Яванському морі на глибині 23 метрів.

Раніше повідомлялося, що літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

РБК-Україна писало, що в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.