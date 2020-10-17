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Новий антирекорд: в Україні за добу 6410 нових випадків COVID-19

Новость на русском → Україна , Субота 17 жовтня 2020 08:56
Новий антирекорд: в Україні за добу 6410 нових випадків COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 6410 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень в Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях та Києві.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомив міністр охорони здоров'я на брифінгу, за останні 24 години в країні зробили 63734 тести на коронавірус. З них 36201 - методом ПЛР, а також 27533 - методом ІФА.

З початку пандемії в Україні виявили вже 293 641 випадок захворювання на COVID-19. При цьому одужали 124 113 осіб, у тому числі 2194 - за вчора.

За весь час від хвороби померли 5 517 осіб (+109).

Найбільше нових випадків в Одеській (+506), Харківській (+472), Дніпропетровській (+464) областях і Києві (+598).

Нагадаємо, у світі також був зафіксований антирекорд щодо коронавірусу. За добу, 16 жовтня, у світі підтвердили 412 609 випадків зараження. Понад шість тисяч пацієнтів померли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в країні в шести областях лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені на більш ніж 70%.

Крім цього, в Україні оновили зони карантину. У "червону" зону потрапили 8 обласних центрів.

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