Новый антирекорд: в Украине за сутки 6410 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за последние сутки подтвердили 6410 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых заражений в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщил министр здравоохранения на брифинге, за последние 24 часа в стране сделали 63734 теста на коронавирус. Из них 36201 - методом ПЛР, а также 27533 - методом ИФА.

С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 124 113 человек, в том числе 2194 - за вчера.

За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).

Напомним, в мире также был зафиксирован антирекорд по коронавирусу. За сутки, 16 октября, в мире подтвердили 412 609 случаев заражения. Более шести тысяч пациентов умерли.

Ранее РБК-Украина писало, что в стране в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены на более чем 70%.

Кроме этого, в Украине обновили зоны карантина. В "красную" зону попали 8 областных центров.