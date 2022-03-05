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Над Миколаєвом збили ще один літак російської армії: пілот узятий у полон

Автор: Леся Панченко

Мінус ще один російський літак. Його збили в небі над Миколаєвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Миколаївської ОГА і глави ОГА Віталія Кима.

У небі над Миколаєвом ВСУ збили черговий самолдет російської армії. Пілот встиг катапультуватися. Він був узятий в полон на місці приземлення.

Він назвався командиром авіаційної ланки. При допиті на місці подій сказав, що він родом з Далекого Сходу. Військова частина 59882 розташовується в Криму, місто Саки.

Відео збитого літака можна переглянути за посиланням.

Також за посиланням - відео затримання пілота, який встиг катапультуватися.

Раніше ми повідомляли що військові знищили безпілотник окупанта.

Крім того за день у Миколаївській області українські захисники збили 4 ворожих вертольоти.

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МиколаївВійна Росії проти України