Над Миколаєвом збили ще один літак російської армії: пілот узятий у полон

У небі над Миколаєвом ВСУ збили черговий самолдет російської армії. Пілот встиг катапультуватися. Він був узятий в полон на місці приземлення.

Він назвався командиром авіаційної ланки. При допиті на місці подій сказав, що він родом з Далекого Сходу. Військова частина 59882 розташовується в Криму, місто Саки.

Відео збитого літака можна переглянути за посиланням.

Також за посиланням - відео затримання пілота, який встиг катапультуватися.