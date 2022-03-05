Над Николаевом сбили еще один самолет российской армии: пилот взят в плен

В небе над Николаевом ВСУ сбили очередной самолдет российской армии. Пилот успел катапультироваться. Он был взят в плен на месте приземления.

Он назвался командиром авиационного звена. При допросе на месте событий сказал, что он родом с Дальнего Востока. Воинская часть 59882 располагается в Крыму, город Саки.

Видео сбитого самолета можно посмотреть по ссылке.

Также по ссылке - видео задержания пилота, который успел катапультироваться.