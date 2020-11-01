Поблизу Зайцевого бойовики стріляли з гранатомета

На Донбасі 31 жовтня на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, неподалік населеного пункту Зайцеве бойовики здійснили поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.
"Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували", - заявили в штабі ООС.
Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.
Після цього Україна скликала термінове засідання ТКГ, на якому сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню.