RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поблизу Водяного бойовики стріляли з гранатомета

Автор: Надія Собенко

На Донбасі 10 жовтня бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного окупанти здійснили один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

"Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

Популярні новини

Також, військовослужбовці Збройних сил та пожежники ДСНС ліквідували пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Крім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного.

Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 9 жовтня окупанти порушували перемир'я поблизу Шумів. Там бойовики застосували проти українських підрозділів стрілецьку зброю.

Днем раніше порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків фіксували біля Пісків та Опитного.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС